На оплату коммуналки не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи

До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, а это значит, что пора оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. "Подробности" разбирались, как это сделать в этом сезоне.

Когда придется платить больше

В отопительном сезоне 2020/2021 получателям субсидий придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи (ранее было 15%).

Эта норма начнет действовать с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. То есть, если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов придется с 1 декабря. Если его продлят - останется 15%.

Кому автоматически продлят субсидии

Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически.

Субсидию должны назначить после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) и зарегистрировавшегося в службе занятости.

Какие доходы учитывают

При определении совокупного дохода семьи учитывают:

зарплату всех трудоспособных членов семьи;

стипендию;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за границы;

выплаты фондов соцстрахования;

задекларированные доходы;

доходы физлиц-предпринимателей;

для селян - доходы от реализации молока (30% доходов);

жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ;

приобретение топлива и сжиженного газа;

денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.

В совокупный доход семьи не включают:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка - 10 320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам;

помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января текущего года (сейчас 20 270 грн);

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью 1-й группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Как рассчитать сумму платежа

Сколько процентов от дохода должна платить за коммунальные услуги семья, претендующая на получение субсидий, поясним на примере семьи из двух взрослых и двух детей. Мама находится в декретном отпуске, работает один папа, получая среднюю по стране зарплату 10 800 грн.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Расчет: ОП = 11 800 / 4 /2 027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%.

Таким образом, на оплату коммуналки не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи. При заработке папы в размере 11 800 грн, получается не более 1 092 грн, остальное оплатит государство, но только в пределах социальных норм.

Какие документы надо подавать

Полный перечень документов и порядок их подачи - в инфографике.

Причины для отказа в субсидии

В субсидии откажут:

отапливаемая площадь квартиры больше 120 кв. м, а жилого дома - более 200 кв. м. Норма не применяется в детдомах семейного типа и для многодетных семей (трое и более детей);

арендодателям, не задекларировавшим доходы от сдачи имущества в аренду;

лицам, совершившим единоразовую покупку или оплатившим услуги на сумму более 50 000 грн (кроме лечения);

владельцам автомобилей со дня выпуска которых не прошло 5 лет, исключение - транспорт, выданный инвалидам соцорганами.

лицам, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили в наследство или приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;

должникам по оплате жилкомуслуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

трудоспособным, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости. Им автоматически насчитывают доход в 3 прожиточных минимума для трудоспособных (6 081 грн);

субсидиантам, которым ранее насчитали больше субсидии, чем положено, и переплату они не вернули;

в домохозяйстве есть неплательщик алиментов (более 3 месяцев).

Нормы потребления коммунальных услуг

Государство субсидирует только социальные нормы потребления коммунальных услуг. Превышение (по жилплощади и отоплению) и перерасход (вода, газ, электроэнергия) субсидиант оплачивает самостоятельно.

Некоторые социальные нормы на время карантина увеличены на 50%.

Жилье:

содержание жилья, отопление - 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью;

для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям.

Газ:

на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась;

на приготовление пищи 4,95 (было 3,3) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки - 8,1 (было 5,4) куб. м/чел., при наличии газовой колонки - 15,75 (было 10,5) куб. м/чел.

Водоснабжение:

холодная вода - 3 (было 2) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды - 5,4 (было 3,6) куб. м/чел.

горячая вода – 2,4 (было 1,6) куб. м/чел.

Электроэнергия:

на отопление - 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась;

в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 285 кВт-ч в месяц;

в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой - 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 330 кВт-ч в месяц.

Тепло - 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась.

Вывоз мусора - 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов - не изменилась.

Как сообщали "Подробности", доходы украинцев будут считать по-новому: кто лишится субсидии.