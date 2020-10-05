Как правильно оформить субсидию: пошаговая инструкция [ Редактировать ]
До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, а это значит, что пора оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. "Подробности" разбирались, как это сделать в этом сезоне.
Когда придется платить больше
В отопительном сезоне 2020/2021 получателям субсидий придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи (ранее было 15%).
Эта норма начнет действовать с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. То есть, если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов придется с 1 декабря. Если его продлят - останется 15%.
Кому автоматически продлят субсидии
Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически.
Субсидию должны назначить после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) и зарегистрировавшегося в службе занятости.
Какие доходы учитывают
При определении совокупного дохода семьи учитывают:
- зарплату всех трудоспособных членов семьи;
- стипендию;
- пособие по безработице;
- денежные переводы из-за границы;
- выплаты фондов соцстрахования;
- задекларированные доходы;
- доходы физлиц-предпринимателей;
- для селян - доходы от реализации молока (30% доходов);
- жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ;
- приобретение топлива и сжиженного газа;
- денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.
В совокупный доход семьи не включают:
- сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка - 10 320 грн;
- госпомощь детям-сиротам;
- алименты;
- проценты по депозитам;
- помощь от благотворительных организаций;
- адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;
- разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января текущего года (сейчас 20 270 грн);
- компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";
- соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью 1-й группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).
Как рассчитать сумму платежа
Сколько процентов от дохода должна платить за коммунальные услуги семья, претендующая на получение субсидий, поясним на примере семьи из двух взрослых и двух детей. Мама находится в декретном отпуске, работает один папа, получая среднюю по стране зарплату 10 800 грн.
Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:
- ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.
Расчет: ОП = 11 800 / 4 /2 027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%.
Таким образом, на оплату коммуналки не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи. При заработке папы в размере 11 800 грн, получается не более 1 092 грн, остальное оплатит государство, но только в пределах социальных норм.
Какие документы надо подавать
Полный перечень документов и порядок их подачи - в инфографике.
Причины для отказа в субсидии
В субсидии откажут:
- отапливаемая площадь квартиры больше 120 кв. м, а жилого дома - более 200 кв. м. Норма не применяется в детдомах семейного типа и для многодетных семей (трое и более детей);
- арендодателям, не задекларировавшим доходы от сдачи имущества в аренду;
- лицам, совершившим единоразовую покупку или оплатившим услуги на сумму более 50 000 грн (кроме лечения);
- владельцам автомобилей со дня выпуска которых не прошло 5 лет, исключение - транспорт, выданный инвалидам соцорганами.
- лицам, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили в наследство или приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;
- должникам по оплате жилкомуслуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
- трудоспособным, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости. Им автоматически насчитывают доход в 3 прожиточных минимума для трудоспособных (6 081 грн);
- субсидиантам, которым ранее насчитали больше субсидии, чем положено, и переплату они не вернули;
- в домохозяйстве есть неплательщик алиментов (более 3 месяцев).
Нормы потребления коммунальных услуг
Государство субсидирует только социальные нормы потребления коммунальных услуг. Превышение (по жилплощади и отоплению) и перерасход (вода, газ, электроэнергия) субсидиант оплачивает самостоятельно.
Некоторые социальные нормы на время карантина увеличены на 50%.
Жилье:
- содержание жилья, отопление - 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью;
- для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям.
Газ:
- на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась;
- на приготовление пищи 4,95 (было 3,3) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки - 8,1 (было 5,4) куб. м/чел., при наличии газовой колонки - 15,75 (было 10,5) куб. м/чел.
Водоснабжение:
- холодная вода - 3 (было 2) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды - 5,4 (было 3,6) куб. м/чел.
- горячая вода – 2,4 (было 1,6) куб. м/чел.
Электроэнергия:
- на отопление - 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась;
- в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 285 кВт-ч в месяц;
- в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой - 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 330 кВт-ч в месяц.
Тепло - 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади - не изменилась.
Вывоз мусора - 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов - не изменилась.
Как сообщали "Подробности", доходы украинцев будут считать по-новому: кто лишится субсидии.
по теме
Підтримати важку промисловість: Юрій Бойко презентував програму порятунку вітчизняного машинобудування
Українська важка індустрія зараз у занепаді. Проте у опозиціонерів є реальна програма порятунку вітчизняного машинобудування
Вибори до ОТГ: в "Опозиційній платформі - За життя" оприлюднили головні пріоритети реформування економіки України
Головним завданням опозиціонери вважають розвиток економіки регіону та його промислового потенціалу. Особливу увагу приділятимуть аграрному сектору та медицині
Банкрутства і трудова міграція: чому карантин руйнує економіку України
По всій країні масово зачиняються магазини та розважальні заклади, приватні підприємці банкрутують, люди виїжджають за кордон, аби звести кінці з кінцями
Украинцы продолжают проедать свои валютные сбережения - НБУ
В сентябре население продало банкам $1,45 млрд, это на $151,2 млн больше, чем купили ($1,3 млрд)
Экономические санкции против Беларуси: Украина назвала позицию
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление