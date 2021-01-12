Трамп и Пенс пришли к соглашению - СМИ [ Редактировать ]
В США, в здании Белого дома, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели беседу. По результатам встречи они сошлись во мнении относительно последних событий в стране. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Политики не общались с 6 января - дня штурма Капитолия сторонниками Трампа.
Так, в итоге разговора Трамп и Пенс договорились до истечения срока полномочий действующей власти продолжать работать в интересах Соединенных Штатов.
Сотрудник Белого дома сообщил следующее:
Они подтвердили, что те, кто нарушил закон и штурмовал Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение "Америка превыше всего", поддержанное 75 миллионами американцев.
Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января. Для начала процедуры демократы уже собрали голоса.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
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