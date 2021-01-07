Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг, 7 января, на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Трансляцию в прямом эфире вели американские телеканалы.
Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Дебаты в Конгрессе несколько раз прерывалось из-за рассмотрения протестов относительно голосов в нескольких штатах (в Джорджии и Пенсильвании).
Заседание, считающееся формальной процедурой, было прервано на несколько часов после того, как в здание Конгресса ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.
Для подавления беспорядков и вытеснения протестующих из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия.
В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.
Заседание Конгресса США фактически поставило точку в процессе подведения результатов голосования 3 ноября и завершило споры относительно того, кто официально является следующим главой Белого дома.
Инаугурация 46-ого президента США Джо Байдена состоится 20 января.
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