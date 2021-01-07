Заседание было прервано после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники Дональда Трампа Источник: Associated Press

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг, 7 января, на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Трансляцию в прямом эфире вели американские телеканалы.

Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Дебаты в Конгрессе несколько раз прерывалось из-за рассмотрения протестов относительно голосов в нескольких штатах (в Джорджии и Пенсильвании).

Заседание, считающееся формальной процедурой, было прервано на несколько часов после того, как в здание Конгресса ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Для подавления беспорядков и вытеснения протестующих из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия.

В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.

Заседание Конгресса США фактически поставило точку в процессе подведения результатов голосования 3 ноября и завершило споры относительно того, кто официально является следующим главой Белого дома.

Инаугурация 46-ого президента США Джо Байдена состоится 20 января.