Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Сообщается, что если не удастся добиться согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их только 19 или 20 января.

Рассмотрение импичмента Сенат сможет начать только 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), а полномочия Трампа истекают в 12:00 20 января.

"Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа - либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января", - говорится в распространенном меморандуме.

В свою очередь, это означает, что импичментом будет заниматься уже лидер демократов Чак Шумер, поскольку Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

Также пока не понятно, кто будет главой на процессе по импичменту Трампа, поскольку к этому моменту он уже не будет считаться действующим президентом. При стандартной процедуре на процессе председательствует глава Верховного суда США.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.