Стоимость интернета: Зеленский одобрил закон [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.
- Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникации.
- Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.
- Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.
- Прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.
- В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.
- Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.
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