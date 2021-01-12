Во вторник, 12 января, президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.

Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникации.

исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и законодательства об электронных коммуникации. Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.

субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций. Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы. Прописана п роцедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей. В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи. Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

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