У Південній Кореї створили розумний нашийник, який аналізує емоції чотирилапого і доносить їх до людини. Як працює винахід - дивіться далі.

Шестирічна бордер-коллі на прізвисько Ґодо бавиться з господаркою іграшками, виконує команди та активно гавкає. Про що саме? Її власниця дізнається вже за мить - завдяки розумному нашийнику своєї улюблениці.

Мун Сае-мі, власниця собаки:

Раніше я думала, що моя вихованиця просто радісна, коли зі мною грається, а з нашийником я побачила, що вона ще й злиться, коли програє, переживає ті самі емоції, що й люди. А ще вона не завжди реагує на сторонні звуки, коли залишається вдома сама. Тепер я краще розумію її стани та емоції.

Пристрій на шиї собаки вловлює гавкіт тварини і передає отримані звуки на сервер компанії-розробника, де спеціальний алгоритм розкодовує їх, а звіт надсилає на мобільний додаток господаря.

Програма розрізняє п'ять емоцій та станів: щастя, спокій, тривога, злість і сум. Проте буде корисною і для власників, чиї песики не надто "говіркі": нашийник фіксує фізичну активність та відпочинок чотирилапих.

Ендрю Ґіл, директор компанії-розробника:

Розумний нашийник робить голос собаки зрозумілим для людини. Із цим приладом ми, люди, можемо легше та ефективніше спілкуватися з нашими хатніми тваринами.

Ще 2017 розробники почали колекціонувати різні типи собачого гавкоту, щоб проаналізувати емоції чотирилапих. За три роки назбиралося понад 10 тисяч зразків від п'ятдесяти порід собак.

Торік восени новинка з'явилася на ринку. Коштує така забавка майже 100 доларів. Винахідники вважають, що такий нашийник зараз як ніколи потрібен власникам хвостатих, які дедалі більше часу проводять в ізоляції зі своїми улюбленцями.

За даними "Рейтерс", популяція собак у світі торік зросла на 18 відсотків і становить майже 489 мільйонів особин у всьому світі.