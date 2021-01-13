Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января, когда стартовал январский локдаун, является наиболее оптимальной датой. По его словам, это поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Шмыгаль считает, что закрытие Украины на карантин в декабре было бы труднее экономически.

"Старт ужесточения карантина с 8 января наиболее оптимальная дата. Это период, когда есть возможность не допустить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости", - заявил он.

Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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