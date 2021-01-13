В среду, 13 января, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, который ранее выступал за продление карантина до 24 февраля, заявил, что ограничения продлевать не будут. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений.

При этом он заверил введенные до 24 января ограничения отменены не будут.

В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) даже мысли нет такой. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии.

Министр отметил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".

Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит.

Действующий локдаун призван уменьшить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, напомнил он.

Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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