По состоянию на среду, января, Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. Копию письма обнародовал журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Как известно, в Восточное партнерство входят Украина, Молдова, Грузия, Армения и Беларусь.

Письмо подписали главы МИД Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Мы призываем Еврокомиссию быстро разработать механизм поддержки, аналогичный уже запущенному механизму по снабжению вакцинами стран Западных Балкан. К предстоящему саммиту Восточного партнерства (в первом полугодии 2021 года) мы должны направить сильный и скоординированный сигнал о стратегической важности этой программы. Упрощенный доступ к вакцинам от коронавируса станет важной составляющей этого сигнала. Мы уверены, что эти действия будут высоко оценены правительствами и гражданскими обществами этих государств и повысят геополитическую роль Евросоюза в мире.

В Еврокомиссии подтвердила получение письма, сообщила официальный представитель ЕК Ана Пизоньеро, пишет ТАСС.

Мы подтверждаем получение этого письма и ответим на него, когда придет время. Мы с самого начала рассматривали вопрос, как мы можем помочь странам Восточного партнерства и государствам Западных Балкан. Мы намерены делать это с использованием международных и европейских финансовых институтов, а также фонда COVAX, направленного на обеспечение равного доступа к вакцинам для всех стран мира.

Пизоньеро напомнила, что стратегия вакцинации ЕС "включает возможность упрощенной передачи или продажи вакцин, которые страны ЕС получат по заключенным Еврокомиссией контрактам". Естественно, после того, как сами страны сообщества получат необходимый объем вакцины.

Напомним, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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