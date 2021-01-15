Реджеп Ердоган вакцинувався від коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 100 тисяч турків вакцинували сироваткою китайської компанії "Синовак", яку закупила й Україна. Першими імунізують медичних працівників, потім людей старшого віку.
Напередодні "Синоваком" щепився президент республіки Реджепа Ердогана.
Загалом Туреччина придбала 50 мільйонів доз китайської сироватки, а ще розробляє власну вакцину та веде переговори щодо придбання препаратів інших виробників.
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