Кто в Украине получает самую высокую пенсию [ Редактировать ]
По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,5 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше. Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
- пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,
- по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,
- в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,
- за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,
- социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,
- пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен.
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен.
Стоит отметить, что средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).
Напомним, что люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.
Ранее сообщалось, что в следующем году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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