Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели. Об этом сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии, передает РИА "Новости".
Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующей недели.
Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.
В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас неясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности.
Вакцина от Pfizer-BioNTech должна храниться при экстремально низкой температуре -75 градусов Цельсия.
Центром производства мРНК-вакцины Pfizer в Европе является фармацевтический завод в Бельгии в городке Пур под Антверпеном. Отсюда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с вакциной по соседним странам Европы или отправляют транспортными самолетами в дальние страны.
К настоящему моменту Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин. Помимо BioNTech - Pfizer, контракты подписаны с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.
Напомним, что вакцина Pfizer показала 95% эффективности от коронавируса.
Ранее сообщалось, что во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.
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