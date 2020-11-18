Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность. Такие окончательные результаты клинических испытаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас в компании готовятся, чтобы подать заявку на регистрацию вакцины в ближайшие дни. Разработчики отметили, что эта вакцина доказала свою высокоэффективность против коронавируса через 28 дней после введения первой дозы. Ее эффективность была одинаковой для всех возрастных и этнических групп.

У пожилых добровольцев эффективность вакцины составляет более 94%.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19. Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.

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