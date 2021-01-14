В Норвегии от вакцины Pfizer скончались 23 человека [ Редактировать ]
В Норвегии скончались 23 человека. Это произошло после прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Eur News.
Сообщается, что все умершие были пожилого возраста с ослабленным иммунитетом.
Специалисты расследуют причины смерти пациентов. Уже рассмотрено 13 дел. Отмечается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся заболеваний у пожилых людей".
Вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer началась в Норвегии 27 декабря.
Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.
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