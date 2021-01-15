Житель Великобритании Джеймс Хаулс по роковому стечению обстоятельств выкинул на свалку мусора жесткий диск, на котором находилось 7,5 тысяч биткоинов (210 миллионов фунтов) электронном кошельке.

Носитель попал на мусорный отстойник в 2013 году, в следствии чего он подавал неоднократные просьбы мэрии города об оказании помощи в поисках, но всякий раз получал решительный отказ.

Администрация неоднократно сообщала Хаулсу, что поиск там невозможен, поскольку мы ограничены условиями своей лицензии и раскопки существенно повлияют на окружающую среду прилегающих районов. Стоимость раскопок свалки и других работ обойдется в несколько миллионов фунтов, а гарантий того, что диск найдется и будет работать, нет.

Отмечается, что мужчина уверен в том, что он знает место нахождения своего драгоценного девайса, так как он в точности помнит день выброса, а в Великобритании его выбрасывают в определенное время в разные места. Хаулс готов нанять профессиональную поисковую команду и все таки отыскать свою вещь. К тому же в случае предоставление ему помощи от руководства города, он готов выделить 25% в казну.

Читайте также, житель Египта, будучи в Кувейте, по ошибке выбросил в мусорный бак мешок с деньгами в размере 26 тысяч долларов. Мужчина снял в банкомате 8 тысяч кувейтских динар и положил их в полиэтиленовый пакет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.