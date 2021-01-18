Apple может удалить Telegram [ Редактировать ]
Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web. Иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии.
В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.
По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.
Ранее мы писали, что Telegram призывают избавиться от iPhone и перебежать на Android.
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