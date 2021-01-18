Біля берегів Туреччини поновили пошуки п'ятьох моряків [ Редактировать ]
Біля берегів Туреччини зранку поновили пошуки п'ятьох моряків із затонулого українського суховантажу. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Судно "Арвін" затонуло напередодні пообідді неподалік порту "Бартин".
Попередньо причиною називають погані погодні умови. На борту перебували десятеро українців та два іноземці. Шістьох людей урятували. Суховантаж "Арвін" прямував із Грузії до болгарського міста Бургас. Та через погоду був змушений змінити курс.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Із судна, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки тривають. Українські консули надають консульську допомогу постраждалим, у взаємодії із турецькою владою.
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