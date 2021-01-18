Американская компания Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год. Однако в 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s. Об этом сообщает издание Gizchina.

По данным издания, запланированные на вторую половину года смартфоны будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения. Из-за этого Apple решила отказаться от названия iPhone 13, представив в этом году серию устройств под названием iPhone 12s.

Смартфоны следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки, а не только самые дорогие, получат камеру с лидаром. Также ожидается, что флагманы выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic.

При этом компания сохранит то же количество устройств, что и в прошлом году. Вероятно, Apple может выпустить iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит предельно дешевые смартфоны iPhone SE.