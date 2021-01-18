С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767/ фото: Слово и Дело

Для доставки препарата от COVID-19 по территории Украины будут использоваться воздушные суда авиакомпании МАУ.

Перевозка вакцины будет осуществляться небом, так как это является самым быстрым и прочным вариантом распространения лекарственных средств с соблюдением соответствующих норм.

С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза. С начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения.

Отмечается, что авиаперевозчик готов предоставлять услуги по перевозке препарата как по Украине, так и по большей части земного шара.

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Кроме ого, президент Украины Владимир Зеленский считает кампанию по вакцинации от COVID вызовом для всего мира. первыми должны быть вакцинированы медицинские работники, военные, люди пожилого возраста.

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