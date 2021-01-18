Президент Украины Владимир Зеленский считает кампанию по вакцинации от COVID вызовом для всего мира. По его мнению, украинцы должны знать, кого будут вакцинировать в первую очередь. Об этом он заявил на селекторном совещании с членами правительства.

По его словам, первыми должны быть вакцинированы медицинские работники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска.

"Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство будет о них заботиться. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил Зеленский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

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