В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после того, как им ввели вакцину от коронавируса компании Pfizer.

"По крайней мере, 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", - рассказал журналистам один из вакцинированных.

При этом в министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что количество подобных инцидентов может быть больше. Однако причин отказываться от следующего этапа прививания от коронавируса чиновники не видят.

Сейчас клиники принимают решение о введении второй дозы вакцины в каждом отдельном случае.

Ранее сообщалось, что в Норвегии скончались 23 человека. Это произошло после прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

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