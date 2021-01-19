Возраст и гражданство погибших в настоящее время - не уточняется/ фото: BELGA

В бельгийском городе Эринн пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в то время как тот двигался по железнодорожному переезду.

В результате трагического инцидента погибли 3 человека, находившихся внутри легковушки. Шофер транспортного средства начал движение по дороге на запрещающий сигнал светофора, при этом, объехав закрытый шлагбаум.

Отмечается, что возраст и гражданство погибших в настоящее время - не уточняется. Движение составов было возобновлено после небольшой послеаварийной задержки. По факту ДТП правоохранителями было начато расследование.

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Кроме того, на железнодорожном переезде в Казахстане поезд влетел в автобус. Авария произошла в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, а поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.

Ранее мы писали, что в Германии "плачущий" лебедь заблокировал движение 23 поездов. Две птицы забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из них погибла, став, вероятно, жертвой контактной сети.

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