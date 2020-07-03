Автобус с паломниками попал в жуткую катастрофу на переезде [ Редактировать ]
В провинции Пенджаб, что находится в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками на переезде.
Об этом пишет PTI.
По информации, катастрофа унесла жизни 29 человек.
По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли после того, как в их автобус въехал поезд на нерегулируемом переезде в пакистанской провинции Пенджаб.
Отмечается, что власти Пакистана обещают в скором времени найти и наказать виновных в ужасной трагедии.
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