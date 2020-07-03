В провинции Пенджаб, что находится в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками на переезде.

Об этом пишет PTI.

По информации, катастрофа унесла жизни 29 человек.

По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли после того, как в их автобус въехал поезд на нерегулируемом переезде в пакистанской провинции Пенджаб.

Отмечается, что власти Пакистана обещают в скором времени найти и наказать виновных в ужасной трагедии.

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