В Германии, на железной дороге, которая соединяет Кассель, землю Гессен, и Геттинген, землю Нижняя Саксония, прошла особая спасательная операция - пожарные освобождали колею от лебедя, потерявшего друга. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как оказалось, две птицы забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из них погибла, став, вероятно, жертвой контактной сети. При этом другая, выжившая, птица не хотела покидать место гибели друга - ее никак не удавалось выманить с путей.

Операция продолжалась около 50 минут, вследствие чего 23 поезда были задержаны. Наконец, пожарные подняли птицу с помощью специального оборудования и позже выпустили ее на реке Фульда.

Фото: theguardian.com

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