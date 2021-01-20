Президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек, в том числе рэперов Лил Уэйна (Дуэйн Майкл Картер) и Кодака Блэка (Билл Капри). Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Обладатель четырех премий Grammy Лил Уэйн был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия после того, как в 2007 году при обыске у него нашли пистолет.

Обыск был проведен в автобусе, в котором Уэйн ехал на гастроли вместе с другими участниками своей группы. При этом полицейские решили обыскать музыкантов, так как заподозрили их в употреблении наркотиков, что также подтвердилось.

Президент Трамп полностью помиловал Дуэйна Майкла Картера, также известного как Лил Уэйн. Г-н Картер признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов десять лет назад.

Лил Уэйн, начавший карьеру в 1996 году, выпустил 11 альбомов. Альбом Carter IV, выпущенный в августе 2011 года, был распродан тиражом около 1 млн экземпляров только за первую неделю.

В 2012 году журнал Forbes поставил Лил Уэйна на 69-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. Состояние музыканта оценивается в $150 млн.

Пока еще глава Белого дома также смягчил наказание рэперу Кодаку Блэку (настоящее имя Билл Капри), обвиненного в даче ложных показаний.

Президент смягчил (наказание - ред.) Биллу Капри, более известному как Kodak Black. Kodak Black был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за лжесвидетельство... Он отбыл почти половину своего срока.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (19:00 по киевскому времени). В Вашингтон для охраны общественного порядка должны прибыть около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Дональд Трамп ранее объявил, что нарушит 150-летнюю традицию и пропустит это мероприятие. Завтра утром вертолетом он с супругой вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где ему организуют прощальную церемонию.

Ранее сообщалось, что Трамп в своей прощальной речи назвал своим достижением на посту президента США то, что он не начал ни одной войны.