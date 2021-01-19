Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы округа Колумбия об угрозе срыва инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ФБР.

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В ФБР допускают, что ультраправые могут планировать проникновение на инаугурацию Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии. Также внимание бюро привлекло то, что в интернете велся обмен картами уязвимых мест в Вашингтоне.

ФБР считает, что как отдельные граждане, так и организованные группы, которые штурмовали Капитолий 20 января, могут прибыть на церемонию 20 января. В то же время конкретных доказательств наличия такого заговора пока не обнаружили.

Тем не менее правоохранительные органы накануне инаугурации Байдена повысили меры безопасности. В частности, уже перекрыта часть города, которая прилегает к Белому дому и Конгрессу. Капитолийский холм оцеплен, широкую общественность туда не допускают.

Ранее сообщалось, что репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье, 17 января.

Также мы писали о том, что Байден пересмотрел план проведения собственной инаугурации в связи с пандемией коронавируса. Количество приглашенных значительно сократили.

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