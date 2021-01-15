Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой помощников.

Напомним, Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

Также Байден отреагировал на импичмент Трампа.

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