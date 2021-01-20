Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пока еще глава Белого дома хотел бы назвать свою политсилу "Патриотической партией".

У Трампа начались разногласия со своими однопартийцами-республиканцами после того, как некоторые из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, заявили, что он спровоцировал толпу на штурм Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Дональда Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.

По данным издания, у Дональда Трампа много сторонников, которые не состоят в Республиканской партии. The Wall Street Journal неизвестно, насколько серьезно он настроен на создание новой партии. Белый дом отказался комментировать информацию.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (19:00 по киевскому времени). В Вашингтон для охраны общественного порядка должны прибыть около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Дональд Трамп ранее объявил, что нарушит 150-летнюю традицию и пропустит это мероприятие. Завтра утром вертолетом он с супругой вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где ему организуют прощальную церемонию.

Ранее сообщалось, что Трамп в своей прощальной речи назвал своим достижением на посту президента США то, что он не начал ни одной войны.