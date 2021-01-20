"Я никого не убивал": обвиняемый перерезал себе горло в зале суда (видео 18+) [ Редактировать ]
В среду, 20 января, в Одесской области в Раздельнянском суде во время слушания обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко порезал себе горло. Перед этим он также заявил, что никого не убивал.
Сегодня в суде должны объявлять приговор. Обвиняемый Николай Тарасов заявил, что это не он убил девочку.
"Сегодня я умру. Это я поставлю точку", - сказал он и начал резать себе горло лезвием.
Конвоиры остановили его. Сейчас объявлен перерыв.
Внимание! Видео содержит сцены насилия.
Напомним, в Одесской области в селе Ивановка убили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Она 13 июня 2019 после обеда вышла с рынка, где работала ее мать, и отправилась в школу на кружок танца. По дороге ребенок пропал. Ее искали около недели правоохранители, волонтеры и местные жители.
Тело нашли 19 июня в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, который оказался соседом девочки. Он хорошо знал Дарью - их родители вместе работали на местном рынке.
Ранее сообщалось, что в Одесской области нашли повешенной на дереве 16-летнюю девушку.
по теме
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО
Пожар локализован на площади 1 тысяча 200 квадратных метров
Погода в Украине в среду, 20 января, будет немного теплее, чем в прошлые дни
После 24 января студенты профессионально-технического, профессионального и высшего образования должны продолжить обучение
Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций