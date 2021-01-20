В среду, 20 января, в Одесской области в Раздельнянском суде во время слушания обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко порезал себе горло. Перед этим он также заявил, что никого не убивал.

Сегодня в суде должны объявлять приговор. Обвиняемый Николай Тарасов заявил, что это не он убил девочку.

"Сегодня я умру. Это я поставлю точку", - сказал он и начал резать себе горло лезвием.

Конвоиры остановили его. Сейчас объявлен перерыв.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Напомним, в Одесской области в селе Ивановка убили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Она 13 июня 2019 после обеда вышла с рынка, где работала ее мать, и отправилась в школу на кружок танца. По дороге ребенок пропал. Ее искали около недели правоохранители, волонтеры и местные жители.

Тело нашли 19 июня в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, который оказался соседом девочки. Он хорошо знал Дарью - их родители вместе работали на местном рынке.

Ранее сообщалось, что в Одесской области нашли повешенной на дереве 16-летнюю девушку.