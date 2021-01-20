Если вы являетесь одним из миллионов людей, которые с недавних пор работают из дома вследствие пандемии коронавируса и сопутствующего карантина, у вас может возникнуть соблазн расслабиться прямо в рабочее время – ведь никто не видит, чем вы занимаетесь.

Если это звучит знакомо, имейте в виду: согласно новому отчету, каждый пятый руководитель следит за тратой времени сотрудников без их ведома.

Как сообщает издание Metro, профсоюзы Великобритании предупреждают, что работодатели используют ограничения COVID-19 как повод для скрытого наблюдения за сотрудниками на удаленной работе.

Статистика слежения за рабочими на удаленной работе

Каждая пятая компания призналась в слежке за своим персоналом или планирует сделать это в будущем. Одним из методов наблюдения является измерение времени на прочтения сообщений и ответа на них.

Но самое тревожное утверждение заключается в том, что некоторые начальники тайком наблюдают за персоналом через веб-камеры. Помимо очевидных опасений по поводу конфиденциальности, работники могут столкнуться с несправедливыми дисциплинарными взысканиями.

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Опрос YouGov/Skillcast, проведенный среди 2009 компаний, показал, что 12% фирм признались в использовании удаленного мониторинга. В случае более крупных фирм эта цифра возрастает до 16%. При этом каждый седьмой сотрудник заметил за собой более пристальное внимание после того, как начал работать из дома.

Дело в том, что в Великобритании компаниям разрешено контролировать сотрудников без их ведома.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему лучше не ходить в офис и работать удаленно. Также эксперты объясняли, чем опасна удаленная работа.