Работодатели шпионят за сотрудниками на удаленной работе [ Редактировать ]
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Если вы являетесь одним из миллионов людей, которые с недавних пор работают из дома вследствие пандемии коронавируса и сопутствующего карантина, у вас может возникнуть соблазн расслабиться прямо в рабочее время – ведь никто не видит, чем вы занимаетесь.
Если это звучит знакомо, имейте в виду: согласно новому отчету, каждый пятый руководитель следит за тратой времени сотрудников без их ведома.
Как сообщает издание Metro, профсоюзы Великобритании предупреждают, что работодатели используют ограничения COVID-19 как повод для скрытого наблюдения за сотрудниками на удаленной работе.
Статистика слежения за рабочими на удаленной работе
Каждая пятая компания призналась в слежке за своим персоналом или планирует сделать это в будущем. Одним из методов наблюдения является измерение времени на прочтения сообщений и ответа на них.
Но самое тревожное утверждение заключается в том, что некоторые начальники тайком наблюдают за персоналом через веб-камеры. Помимо очевидных опасений по поводу конфиденциальности, работники могут столкнуться с несправедливыми дисциплинарными взысканиями.
Опрос YouGov/Skillcast, проведенный среди 2009 компаний, показал, что 12% фирм признались в использовании удаленного мониторинга. В случае более крупных фирм эта цифра возрастает до 16%. При этом каждый седьмой сотрудник заметил за собой более пристальное внимание после того, как начал работать из дома.
Дело в том, что в Великобритании компаниям разрешено контролировать сотрудников без их ведома.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему лучше не ходить в офис и работать удаленно. Также эксперты объясняли, чем опасна удаленная работа.
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