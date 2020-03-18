Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Отмечается, что несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, поэтому были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также США и Канада закроют границу для путешествий

Место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.

К слову, по состоянию на 18 марта в США жертвами коронавируса Covid-19 стали 108 человек. В общем в стране зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса. Также мы писали, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса.