Сотрудники NASA перешли на удаленную работу из-за коронавируса [ Редактировать ]
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Отмечается, что несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, поэтому были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.
К слову, по состоянию на 18 марта в США жертвами коронавируса Covid-19 стали 108 человек. В общем в стране зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса. Также мы писали, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса.
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