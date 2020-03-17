Лотара Вилера, президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, заявил, что пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Об этом пишет Reuters.

Многое зависит от скорости разработки вакцины. Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.

"Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет… Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конечном итоге", - заявил Вилер.

Он также добавил, что без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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