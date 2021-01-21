Сміття з гори Еверест перетворять на мистецький витвір. Місцеві екоактивісти в Непалі збирають і сортують відходи, а художники допоможуть організувати виставку. Інсталяція закликатиме туристів дбайливіше ставитись до довкілля.

Щороку підніжжя гори відвідують 80 тисяч альпіністів, з них лише частина піднімаються на пік з непальської або тибетської сторони. Десятки спортсменів втрачають життя під час експедиції. Торік маршрути на Еверест на півроку закривали на карантин.

Фінджо Шерпа, координатор проекту: