Сміття з Евересту перетворять на мистецтво [ Редактировать ]
Сміття з гори Еверест перетворять на мистецький витвір. Місцеві екоактивісти в Непалі збирають і сортують відходи, а художники допоможуть організувати виставку. Інсталяція закликатиме туристів дбайливіше ставитись до довкілля.
Щороку підніжжя гори відвідують 80 тисяч альпіністів, з них лише частина піднімаються на пік з непальської або тибетської сторони. Десятки спортсменів втрачають життя під час експедиції. Торік маршрути на Еверест на півроку закривали на карантин.
Фінджо Шерпа, координатор проекту:
Це унікальна ідея - зібрати сміття і показати на виставці. Проект сприятиме зростанню туризму і спонукатиме людей не смітити. Лише порахуйте, лише туристів приїжджає, приміром, 50-60 тисяч, а з ними працюють ще гіди і шерпи. І від усіх залишається папір, пляшки, кисневі балони... Така велика кількість - неабиякий виклик.
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