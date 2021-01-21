Правительство не планирует продлевать так называемый "карантин зимних каникул" после 24 января. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла.

После "локдауна" Украина вернется к "адаптивному карантину" с ограничениями "оранжевого" уровня, что предусмотрено постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236.

Для "оранжевой" зоны запрещено:

нахождение в общественных зданиях, транспорте без респираторов или защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересечение государственной границы, КПВВ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым без наличия полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией;

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек ;

; деятельность церквей и храмов, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 м² . На улице участники мероприятий должны соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м.

На улице участники мероприятий должны соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м. прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест ;

; прием посетителей в музеях, галереях, если в залах более одного человека на 10 м² ;

; перевозка пассажиров автомобильным транспортом в количестве большем, чем количество мест для сидения;

посещение спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов ;

; проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) , деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией пиров, мастер-классов, публичных мероприятий;

, деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией пиров, мастер-классов, публичных мероприятий; работа кафе-баров-ресторанов после 23:00 ;

; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаторно-курортных учреждений);

проведение государственными и коммунальными больницами плановых мероприятий по госпитализации;

посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Для "оранжевой" зоны разрешено:

проводить спектакли и концерты в учебных заведениях с участием одного класса и без зрителей;

работа магазинов, рынков и торговых центров ;

; оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

предоставление паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

предоставление плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную медицинскую помощь.

В Министерстве образования настаивают, что нужно вернуть младших школьников (1-4 классы) к полноформатному обучения. В Минздраве с этим не соглашаются.

"Красная зона"

Если в каком-то регионе наблюдается резкий всплеск заболеваемости, а в больницах осталось менее 25% свободных коек, общим решением государственной и региональной комиссии ТЭБ и ЧС может быть объявлена "красная зона".

В ней может быть объявлено одномоментное закрытие всех сфер, или постепенное ограничение для учреждений, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни.

За нарушение условий карантина предусматриваются наказания:

Штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-54 тыс. грн) или арест на 6 месяцев.

Ограничения или лишения свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни.

Лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц.

Напомним, что в Кабмине сравнили карантин ведущих европейских стран.