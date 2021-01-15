"Сведут на нет карантин": Степанов объяснил, почему нельзя возвращать детей в школы [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине лишь неделю действует зимний локдаун, призванный притормозить распространение COVID-19, поэтому возобновлять занятия в школах никак нельзя. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Украины.
Министр напомнил, что на время усиленных карантинных ограничений школьники находятся на дистанционном обучении и призвал представителей местного самоуправления не спекулировать на теме посещения учебных заведений.
Возвращение учеников младших классов в школы сведет на нет цель усиленного карантина.
Я рекомендую всем представителям местного самоуправления сначала поинтересоваться законами эпидемиологии, а затем рекомендовать изменения в карантинных ограничениях, в тому числе, заблаговременное прекращение дистанционного обучения и возвращение к привычному образовательному процессу. Все решения по карантину принимаются Минздравом, исключительно опираясь на законы эпидемиологии и мнения ведущих врачей-эпидемиологов, а также инфекционистов Украины. Поэтому на период действия ужесточенных карантинных ограничений, то есть до 25 января, посещение учреждений общего образования приостановлено.
Министр напомнил, что в Украине наблюдается увеличение процента детей, заболевших коронавирусом в соотношении к общему числу заболевших.
Если в ноябре этот показатель составлял 3,1%, то в декабре вырос до 5,9%. Всего за все время пандемии в Украине заболело 62 333 ребенка.
Как сообщали "Подробности", усиленный карантин продлится с 8 до 24 января. Все запреты и ограничения, подробно описаны в нашем материале.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. 166 человек скончалось за минувшие сутки.
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