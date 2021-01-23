В Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию отпустил из полиции спустя несколько часов после задержания. Об этом сообщает МБХ Медиа.

Важно, что сама Юлия Навальная пока не прокомментировала эти данные.

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По данным МБХ Медиа, в митингах в поддержку Алексея Навального в России приняли участие минимум 110 тыс. человек. Протесты прошли почти в 100 городах. Силовики жестко разгоняют и избивают протестующих, по всей России задержаны 1614 человек.

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Напомним, Юлия Навальная была задержана в центре Москвы днем в субботу во время несанкционированной акции. Юлию посадили в автозак, откуда она сделала фото.

Ранее, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального. Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Напомним, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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