Акция на Пушкинской площади в Москве Фото: "Дождь"

В Москве жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали во время акции протеста на Пушкинской площади. Об этом сама Юлия Навальная сообщила на своей странице в Instagram.

Юлию посадили в автозак, откуда она сделала фото.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – подписала она снимок.

Буквально за 20 минут до задержания жена оппозиционера благодарила в сети всех, кто вышел на акции протеста.

Кроме того, на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. Как сообщает "ОВД-Инфо", в Москве задержан 191.

Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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