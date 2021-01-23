В Москве задержали жену Навального [ Редактировать ]
В Москве жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали во время акции протеста на Пушкинской площади. Об этом сама Юлия Навальная сообщила на своей странице в Instagram.
Юлию посадили в автозак, откуда она сделала фото.
"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – подписала она снимок.
Буквально за 20 минут до задержания жена оппозиционера благодарила в сети всех, кто вышел на акции протеста.
Кроме того, на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. Как сообщает "ОВД-Инфо", в Москве задержан 191.
Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.
Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.
Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.
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