В Украине резко снизилось число зараженных COVID [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. Это минимум с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего новых случаев COVID выявили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146). Среди заболевших - 95 детей и 87 медработников.
Также за сутки были госпитализированы 1166 человек, выздоровели - 5783, скончались - 63.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сколько украинцев заболели коронавирусо за прошедшие сутки
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині
За минулу добу зафіксували 195 летальних випадків, ушпиталили понад дві з половиною тисячі людей
За сутки на территории Украины зафиксировали 6 409 новых случаев коронавирусной инфекции
За час пандемії на коронавірус занедужали мільйон 120 тисяч українців, понад 20 тисяч пацієнтів померли