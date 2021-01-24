В Минздраве оценил эффект жесткого карантина [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как локдаун повлиял на борьбу с коронавирусом.
Глава Минздрава рассказал в Facebook, что благодаря мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.
"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - написал Степанов.
Кроме того, министр поблагодарил всех, кто придерживался ограничений. В частности, предпринимателей, которые честно выполняли противоэпидемические рекомендации и карантинные требования. По словам Степанова, благодаря этому от заражения удалось уберечь много людей.
Также мы сообщали, полный перечень запретов в Украине с 25 января.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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