Режиссер оригинальной дилогии "Охотников за привидениями" Айван Райтман уже оценил новый фильм за авторством своего сына Джейсона Райтмана. Перезапуск оригинальной картины с подзаголовком "Наследники" довел постановщика оригинальной картины буквально до слез, сообщает ScreenRant.

Как рассказал Айван Райтман, он прослезился от радости, когда увидел финальные титры нового кино.

"Несмотря на изоляцию из-за пандемии коронавируса, мой отец прошел тест, надел маску и поехал в студию Sony, чтобы посмотреть фильм. А после просмотра он буквально разрыдался и сказал: "Я так горжусь тем, что я твой отец", - сказал Джейсон Райтман.

Несмотря на то, что Айван Райтман впечатлился от радости, режиссер все же упомянул, что "Охотники за привидениями: Наследники" содержат немало пугающих эпизодов.

Также Райтман рассказал, что, когда он встретился со Стивеном Спилбергом и сказал ему, что снимает новых "Охотников за привидениями", знаменитый режиссер отметил, что сцена с призраком в библиотеке из первого фильма для него входит десятку самых страшных.

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По сюжету новой кинофраншизы персонажи юных актеров Тревор и Фиби переезжают со своей мамой Кэлли (Кэрри Кун) в небольшой городок в Оклахоме, где они узнают правду о своем деде и его связи с оригинальными "Охотниками за привидениями".

Помимо молодых актеров, в "Наследниках" также появятся персонажи знаменитых актеров Билла Мюррея, Сигурни Уивер, Эрни Хадсона, Дэна Эйкройда и Энни Поттс.

Выход "Охотников за привидениями: Наследники" в кинотеатры запланирован на 9 июня 2021 года.

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