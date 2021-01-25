Начиная с сегодняшнего дня украинские детсады и школы начали работать в обычном режиме, а вузы и профтехи можно посещать группами до 20 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года. Следовательно, детсады и школы могут работать в обычном режиме. Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек", - заявил Шкарлет.

По оперативным данным министра, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм).

"За парты вернулись ученики (почти 100% школ - очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и города Киев. От 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в городе Николаев ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные - по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях", - заявил глава МОН.

Также мы писали о том, что в МОН раскрыли, когда учителям повысят зарплаты. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлет​а, должностные оклады увеличатся на 20%.

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