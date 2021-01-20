Віталій Кличко збирається відновити навчання у школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

За його словами, дистанційне навчання для учнів с 1 по 4 клас - неефективне та мало відрізняється від перебування у дитячих садочках, які зараз працюють у звичному режимі