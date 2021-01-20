Когда дети вернутся в школы: названа дата [ Редактировать ]
Власти Киева намерены возобновить очное обучение во всех школах столицы с 25 января. В школы должны вернуться, в том числе, ученики младших и выпускных классов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
Он отметил, что очное обучение в школах позволит улучшить образовательный процесс, а также даст возможность родителям учеников работать.
"Мы настроены возобновить с 25 января обучение во всех школах города. К учебному процессу вернется и начальная школа - с 1 по 4 классы. Также должны вернуться за парты и ученики старших - особенно это касается выпускных классов, чтобы должным образом подготовится к экзаменам", - сказал Кличко.
Он также добавил, что решение о том, как будет далее проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров.
Ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал, будут ли работать школы после завершения локдауна в Украине.
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