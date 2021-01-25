В Николаеве пенсионер со второй попытки покончил с собой в больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает портал "Николаевские новости".

22 января мужчину, которому было 72 года, доставили в больницу с ножевым ранением живота и порезанными венами.

Пенсионера "подлатали", и в палате хирургии он провел выходные. А сегодня, во время перевязки, выпрыгнул из окна…

Медики не разглашают подробности инцидента без официального обращения к администрации больницы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция расследует инцидент как суицид.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш призналась в суицидальных мыслях. Также мы писали о том, что под Черниговом жена убила мужа и инсценировала его исчезновение. Избавляться от трупа и улик матери помогал младший сын.

1 января в Черниговской области в лесу нашли тело прокурора.

А в турецком курортном городе Мугла в своем доме была жестоко убита 29-летняя украинка Кристина Новицкая.

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