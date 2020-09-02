Под Черниговом жена убила мужа и инсценировала его ичезновение (фото, видео) [ Редактировать ]
В Черниговской области правоохранители разоблачили женщину, которая убила своего мужа из обреза охотничьего ружья, а потом пыталась убедить полицию, что он пропал без вести. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Департамента уголовного розыска.
О якобы исчезновении мужа 47-летняя жительница Сновского района заявила в полицию 27 августа. По ее словам, после ссоры злой муж сел на автомобиль и уехал из дома. Женщина утверждала, что ранее мужчина уже неоднократно пропадал из дома на несколько дней.
Через два дня после того, как женщина написала заявление, полиция обнаружила в лесу за селом легковушку ее супруга. При этом все ценные вещи и документы были на месте.
Сотрудники уголовного розыска заподозрили супругу "пропавшего" мужчины в том, что она обманывает следствие. Проверка на полиграфе подтвердила, что женщина лжет. Подозреваемая призналась, что во время ссоры выстрелила в мужа из обреза охотничьего ружья.
Избавляться от трупа и улик матери помогал младший сын. Тело они спрятали в смотровой яме в гараже и забетонировали. Обрез закопали в сарае, а сын отогнал авто отца в лес.
Ранее сообщалось, что под Черниговом отец зарезал сына и всю ночь искал его с полицейскими.
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