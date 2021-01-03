В турецком курортном городе Мугла, находящемся под Бодрумом в своем доме была жестоко убита 29-летняя украинка Кристина Новицкая.

Тело жертвы было найдено на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и скованными наручниками руками за спиной. При этом, женщина была убита несколько дней назад. Она перестала связываться с матерью, живущей на территории Украины матерью с 30 декабря 2020 года. Уже 2 января 2021 года ее мать попросила соседей проверить жилище дочери. Позже полиция попала в дом с помощью слесаря.

Отмечается, что Новицкая проживала на территории элитного коттеджного городка, где обычно отдыхают представители бомонда, одним из которых оказался известный турецкий телеведущий и актер Альп Кирсан, который и поделился леденящей кровь историей со своими читателями в соцсети. По одной из самых распространенных версий - девушка могла погибнуть от рук своего бойфренда.

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Кроме того, в Одессе мужчина жестоко убил работницу кафе. Задержанный не назвал мотивов ужасного поступка, а против него возбудили уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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