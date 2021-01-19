Смерть после богослужения: пенсионер внезапно умер у церкви [ Редактировать ]
Во Львове во время праздничной божественной литургии во дворе церкви святого Иосифата умер 53-летний пенсионер. Ему стало плохо после выхода из храма.
Ранее прозвучала версия о том, что умерший отдал богу душу из-за обморожения в очереди за едой, но настоятель церкви, но прибывшие на место трагедии правоохранители и настоятель резко ее опровергли. Оказалось, что смерть забрала его, когда тот присел отдохнуть на лавочку.
Сегодня было освящение воды, этот человек, как мне рассказывали прихожане, был в церкви, где ему стало плохо. Ему помогли выйти на улицу, посадили на скамейку и он умер. Вызвали медиков, тогда вызвали полицию, как это и должно делаться. Но мы не могли его даже накрыть, пока тело не осмотрели правоохранители.
Отмечается, что истинную причину кончины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, куда полицейские в настоящее время и доставили тело мужчины.
Фото: Zaxid.net
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Кроме того, в столичном Голосеевском районе на улице Гребинки в собственном доме на 1 этаже загорелся мужчина. Его успели потушить подоспевшие сотрудники ГСЧС.
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