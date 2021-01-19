Во Львове во время праздничной божественной литургии во дворе церкви святого Иосифата умер 53-летний пенсионер. Ему стало плохо после выхода из храма.

Ранее прозвучала версия о том, что умерший отдал богу душу из-за обморожения в очереди за едой, но настоятель церкви, но прибывшие на место трагедии правоохранители и настоятель резко ее опровергли. Оказалось, что смерть забрала его, когда тот присел отдохнуть на лавочку.

Сегодня было освящение воды, этот человек, как мне рассказывали прихожане, был в церкви, где ему стало плохо. Ему помогли выйти на улицу, посадили на скамейку и он умер. Вызвали медиков, тогда вызвали полицию, как это и должно делаться. Но мы не могли его даже накрыть, пока тело не осмотрели правоохранители.

Отмечается, что истинную причину кончины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, куда полицейские в настоящее время и доставили тело мужчины.

Фото: Zaxid.net

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