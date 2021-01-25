"Миру грозит распад" - генсек ООН [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит опасность распада на две части из-за доминирования Китая и США. Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.
Он также отметил, что его пугает такая перспектива.
По словам Гутерриша, эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете - США и Китаем.
Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму.
Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.
Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке, в собственной квартире на Мантхеттене была найдена мертвая 38-летняя дипломат ООН.
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