В Нью-Йорке, в собственной квартире на Мантхеттене была найдена мертвая 38-летняя дипломат ООН.

фото: nypost

По данным СМИ, 38-летняя женщина была найдена в спальне своей квартире с ремнем на шее после того, как к ней пришел гость, но на звонок швейцара в квартире никто не отвечал, он вызвал правоохранителей.

Она лежала лицом вниз с ремнем на шее.

Стоит отметить, что в спальне погибшей правоохранители нашли почти пустые баночки из-под лекарств и антидепрессанты. Известно только, что названия лекарств в квартире были на македонском языке.

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В связи с этим полиция считает, что произошло самоубийство.

Важно, что пока не уточняется государство, представителем которого была погибшая. а также данных о ее гражданстве также не приводится.

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Также в пресс-службе ООН пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей. Автомобиль протаранил участников мирной акции, которые вышли поддержать задержанных, которые накануне объявили голодовку из-за плохих условий содержания.

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