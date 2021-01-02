В Нью-Йорке найдена мертвой дипломат ООН - СМИ [ Редактировать ]
В Нью-Йорке, в собственной квартире на Мантхеттене была найдена мертвая 38-летняя дипломат ООН.
фото: nypost
По данным СМИ, 38-летняя женщина была найдена в спальне своей квартире с ремнем на шее после того, как к ней пришел гость, но на звонок швейцара в квартире никто не отвечал, он вызвал правоохранителей.
Она лежала лицом вниз с ремнем на шее.
Стоит отметить, что в спальне погибшей правоохранители нашли почти пустые баночки из-под лекарств и антидепрессанты. Известно только, что названия лекарств в квартире были на македонском языке.
В связи с этим полиция считает, что произошло самоубийство.
Важно, что пока не уточняется государство, представителем которого была погибшая. а также данных о ее гражданстве также не приводится.
Также в пресс-службе ООН пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей. Автомобиль протаранил участников мирной акции, которые вышли поддержать задержанных, которые накануне объявили голодовку из-за плохих условий содержания.
Читайте также, в Иране казнили соучастника убийства генерала Сулеймани. Маджд также передавал данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Однако представители Верховного суда Ирана позже выступили с разъяснением, что деятельность казненного не имела прямого отношения к гибели иранского командующего Касема Сулеймани.
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