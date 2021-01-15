Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами. Об этом шла речь в его видеообращении на странице в Twitter.

"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавирус, но "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление" от пандемии.

Читайте также, Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу. Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года, а снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.

Кроме того, во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.

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