Администрация Джо Байдена объявила о том, что уберет лицо 7-го президента США Эндрю Джексона ради темнокожей активистки, борца за свободу и отмену рабства Гарриет Табман.

Об этом решении объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представитель министерства финансов подтвердил намерение изменить банкноты, сообщает The Washington Post.

NEW: White House says Treasury Dept. is "taking steps to resume efforts" to put Harriet Tubman on the $20 bill.



Press Sec. Psaki says the Biden admin. is "exploring ways to speed up that effort." pic.twitter.com/z7Jw5CqXP0 — MSNBC (@MSNBC) 25 января 2021 г.

Если решение будет утверждено сенатом, то Табман станет первым афроамериканским лицом на долларовых купюрах США. Однако изображения женщин наносились на доллары и раньше.

По данным Reuters, Марта Вашингтон появлялась на долларовой банкноте в 1890-х годах, а Покахонтас была на групповом снимке на 20-долларовой банкноте в 1860-х годах.

"Наследие Гарриет Табман и других афроамериканцев, которые построили современную американскую нацию, должно быть признано и прославлено в наших школах, культуре и нашей валюте. NAACP приветствует объявление администрации Байдена об изменении дизайна 20-долларовой банкноты", - заявил исполнительный директор и президент NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) Деррик Джонсон.

Планы использовать изображение Табман на долларовой купюре было впервые предложено администрацией Барака Обамы в 2016 году. Ее выбрали путем национального голосования. Однако Президент Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин сорвали эти планы в 2019 году.

Гарриет Табман на фотографии 1860-1875 годов / Фото: Reuters

Трамп был известным поклонником Эндрю Джексона – его бюст даже был выставлен в Овальном кабинете. 7-й президент США вошел в историю как поработитель, которого историки также широко считают ответственным за насильственную депортацию и смерть тысяч американских индейцев.

Текущее изображение 20 долларов США

В свою очередь Табман, которая родилась в рабстве в начале 1820-х годов, вошла в историю за то, что помогла сотням рабов стать свободными, помогая им бежать в Канаду. По мнению новой администрации президента, она должна занять центральное место на купюре, в то время как рабовладелец Джексон должен отойти на второй план.

Harriet Tubman, late in life, with a facial expression suggesting all that she has seen, 1910 or 1911: #LOC pic.twitter.com/90fKsI4mvG — Michael Beschloss (@BeschlossDC) January 25, 2021

В случае, если Конгресс США примет закон об изменении 20-долларовой банкноты, то Гарриет Табман появится купюрах после 2024 года.

Помимо 20-долларовой банкноты, изменить хотели купюры номиналом в 5 и 10 долларов. В 2016 году на купюре в 10 долларов хотели добавить изображение пяти женщин-лидеров женского избирательного движения, в том числе Соджорнер Трут и Элизабет Кэди Стэнтон на обороте, а на реверсе новой 5-долларовой банкноты хотели поместить изображение бывшей первой леди Элеоноры Рузвельт.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как банкнота в 200 гривен претендует на звание лучшей в мире.