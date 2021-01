Администрация Джо Байдена объявила о том, что уберет лицо 7-го президента США Эндрю Джексона ради темнокожей активистки, борца за свободу и отмену рабства Гарриет Табман.

Об этом решении объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представитель министерства финансов подтвердил намерение изменить банкноты, сообщает The Washington Post.

NEW: White House says Treasury Dept. is "taking steps to resume efforts" to put Harriet Tubman on the $20 bill.



Press Sec. Psaki says the Biden admin. is "exploring ways to speed up that effort." pic.twitter.com/z7Jw5CqXP0